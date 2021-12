Università, studenti pagano multe del parcheggio con il burro di arachidi

Dall'altra parte del mondo, un'università americana fa pagare le multe del parcheggio con barattoli di burro d'arachidi.

Pagare le multe del parcheggio con burro di arachidi. È questo lo stratagemma che ha trovato spazio in una nota università degli USA, dove gli studenti pagano le proprie multe in un modo del tutto particolare.

Si tratta della New Mexico State University, che da una settimana fa pagare le multe per il parcheggio con circa 2 chili di burro di arachidi. Così facendo gli studenti non dovranno uscire di tasca propria i soldi per la multa, che ammonta solitamente a un totale di 35 dollari.

Il risultato di questa iniziativa è che l’ufficio del Campus è stato invaso da tantissimi barattoli di burro di arachidi. Questi verranno donati a Aggie Cupboard, una nota associazione che fornisce assistenza alimentare in modo totalmente gratuito.