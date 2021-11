Cybermonday Volotea e Ryanair, voli a partire da 5 euro da e per Catania

Dopo le offerte del blackfriday, arriva pure il cybermonday. Per la giornata, Volotea e Ryanair propongono offerte a prezzi vantaggiosi.

Dopo il weekend all’insegna del black friday, oggi è arrivato il Cybermonday: lo speciale lunedì che continua e conclude il periodo promozionale del mese di Novembre. Per la giornata di oggi, sono previste numerose offerte per viaggi in Italia o all’estero a prezzi vantaggiosi, offerti dalla compagnia Volotea o Ryanair. Ecco le promozioni.

Volotea

Volotea, in occasione del cybermonday, propone viaggi da Catania a partire da 9 euro. Basta solo prenotare entro 24h ore. L’offerta di partenza da Catania parte dal mese di dicembre e saranno disponibili solo alcune date.

Le destinazioni italiane per poter viaggiare a questo prezzo vantaggioso sono per: Verona, Genova, Venezia, Torino, Napoli, Pescara, Ancona e Bari. Invece, si potrà viaggiare per Olbia a 40 euro.

Ryanair

Anche la nota compagnia low-cost Ryanair propone delle offerte vantaggiose per il cybermonday. Solo per 24 ore, prenotando oggi, si potrà viaggiare a partire da 5 euro per gennaio e febbraio.

L’offerta è valida per i seguenti voli da Catania in Italia per: Bari, Cagliari, Genova, Perugia, Pisa e Trieste. Per l’estero, invece: Marsiglia (Francia), Sofia (Bulgaria) e Vienna (Austria).