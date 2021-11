Via a Super Green pass, Draghi: “Per evitare rischi e conservare normalità”

Il Premier Mario Draghi motiva l'approvazione del nuovo decreto sul Super Green pass: le sue parole in conferenza stampa.

Nel corso del pomeriggio, il Consiglio dei Ministra ha approvato il decreto sul Super Green pass. Questo include misure più dure, volte a contrastare la diffusione del Coronavirus. Subito dopo è intervenuto in conferenza stampa il Premier Mario Draghi.

“La situazione italiana è sotto controllo – ha precisato il Presidente Draghi – . È probabilmente una delle migliori in Europa grazie alla campagna vaccinale, che è stata un successo notevole. E di questo ringrazio gli italiani, compresi quelli che si stanno sottoponendo in questi giorni alla terza dose. Occorre però chiedersi quali sono gli eventuali rischi: fuori dall’Italia, anche ai confini, la situazione è molto grave, mentre la nostra è in lieve ma costante peggioramento.

Inoltre non siamo ancora nella pienezza dell’inverno e la copertura vaccinale dei primi cicli comincia ad affievolirsi“.

Considerando ciò, il decreto mira a “prevenire per preservare, per conservare”.

“Vogliamo essere molto prudenti – ha spiegato ancora Mario Draghi – . Da un lato per evitare i rischi, dall’altro per conservare la normalità che ci siamo conquistati durante quest’anno e restare aperti. È con tale spirito che abbiamo adottato questi provvedimenti.

Ma ve lo ricordate il Natale scorso – ha continuato il Premier – ? Se questa iniziativa avrà successo e l’economia continuerà a funzionare bene, questo sarà il miglior modo per far riconciliare tra loro le persone. Perché questa strategia tende a dire che abbiamo fatto il possibile per difenderci dal virus e dare certezza alla stagione turistica”.

Inoltre, secondo il Presidente Draghi, occorrerebbe rafforzare i controlli anche sul trasporto pubblico locale. Con questo obiettivo, “sono state mobilitate tutte le forze di sicurezza”.