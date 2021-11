Super Green pass, da quando in vigore? Spunta possibile data

Queste sono ore decisive per gli italiani: di fatto, presto potrebbero emergere notizie certe su nuove disposizioni e limitazioni. Nel frattempo fonti di Governo riferiscono di una possibile data per l'entrata in vigore del "Super Green pass".

Il “Super Green pass”, con le nuove regole pensate per combattere la diffusione del Coronavirus e le limitazioni da riservare ai non vaccinati, potrebbe entrare in vigore già dal prossimo 6 dicembre. È quanto riferito da fonti di Governo, al termine della Cabina di regia tenutati a partire dalle ore 11 di questa mattina e conclusasi poco prima delle ore 13.

Ad ogni modo, prima di divenire ufficiale, la data dovrà esser confermata nel corso della riunione del Consiglio dei ministri, fissata per le ore 15:30 di oggi.

Inoltre occorrerà ricordare che molti Governatori, e con questi anche il ministro della Salute Roberto Speranza, spingerebbero per far sì che il decreto entri in vigore ancor prima, già a partire da lunedì 29 novembre.

Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, l’ormai noto sistema dei colori dovrebbe rimanere valido, ma con alcune modifiche. Nelle Regioni in “zona gialla” o “zona arancione”, di fatto, non dovrebbero più scattare le chiusure delle attività. Al contrario, in queste aree gli accessi a luoghi come bar, ristoranti o palestre potrebbero divenire possibili solo ai possessori del “Super Green pass”.