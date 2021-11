Tumori del collo, a Catania screening gratuito anche senza prenotazione: i dettagli

A Catania screening gratuiti volti alla prevenzione dei tumori del collo: ecco dove e cosa bisogna sapere a riguardo.

Domani, martedì 23 novembre, in occasione della Giornata di prevenzione dei tumori del collo indetta dalla Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale (SIOeChCf) sarà possibile sottoporsi a screening gratuito.

A Catania lo screening gratuito verrà offerto presso l’Ospedale Cannizzaro. L’iniziativa è rivolta ai cittadini considerati a rischio in quanto portatori di una tumefazione del collo di recente insorgenza e non ancora inquadrata, che potranno rivolgersi all’ambulatorio dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria, diretta dal dott. Vincenzo Saita, al piano 1 dell’edificio Q, dalle 8 alle 13.

L’obiettivo di questa campagna è la diagnosi tempestiva di patologie delle prime vie aerodigestive: evidenze clinico-scientifiche, infatti, dimostrano che una tumefazione del collo che persista per più di tre settimane è da considerarsi sospetta per neoplasia primitiva o secondaria.

Per quanto riguarda le prenotazioni, è possibile procedere sul sito www.sioechcf.it in adesione alla campagna nazionale ma anche presentarsi in ambulatorio senza prenotazione.

Infine, nel caso in cui dallo screening emergesse la necessità di approfondimenti, l’utente verrà indirizzato verso lo specifico percorso diagnostico-terapeutico più adatto.