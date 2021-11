Trasporti, torna la biglietteria e il controllo a bordo: le ultime novità

Con la nuova ordinanza sono state promosse ulteriori strette per i trasporti di linea e non. Fra le novità ritornano la biglietteria e i controlli a bordo.

Una nuova ordinanza sulla stretta sui trasporti è stata già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale per evitare nuovamente il rischio di contagio. La novità riguarda la possibilità di fermare il treno se è presente una persona sospetta positiva al Covid, mentre il green pass sarà controllato prima di salire a bordo. Se non potrà essere possibile, si procede al controllo da parte del personale di bordo.

Torna la biglietteria e il controllo a bordo di metro, autobus di linea, tram e filobus. La nuova ordinanza prevede infatti il graduale riavvio delle attività di bigliettazione e controllo a bordo, svolto in condizioni di sicurezza, con adeguati strumenti di igienizzazione mani e livello più altro di protezione per le mascherine.

Prima, per salire o scendere si potevano usare solo la porta centrale e quella posteriore. Adesso, anche quella porta anteriore potrà funzionare, purché all’interno sia presente un pannello divisorio per proteggere autista e passeggeri. Le regole da seguire sono: sanificare almeno una volta al giorno i mezzi pubblici; distanziare l’autista con i passeggeri di almeno un metro; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore.

A bordo di taxi e altri servizi non di linea, non si potranno trasportare più di due passeggeri, se non componenti dello stesso nucleo familiare. I viaggiatori dovranno stare sui sedili posteriori per rispettare le distanze di sicurezza dall’autista, il quale dovrà indossare sempre la mascherina.