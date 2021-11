Digitale terrestre, arriva la nuova numerazione dei canali: l’elenco

Per alcuni televisori sarà necessaria la nuova numerazione dei canali per via del nuovo passaggio al DVB-T2. Consultabile la lista della nuova distribuzione dei canali tv.

In attesa del passaggio al DVB-T2 inizia una nuova numerazione dei canali del digitale terrestre. La comunicazione arriva dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ricordiamo che la numerazione potrà essere sempre modificata a proprio piacimento in un secondo momento. Qui la lista dei nuovi canali.

Per questo primo step bisognerà andare su: Impostazioni > Configurazione Canali o Gestione Canali e passare a una schermata contenente la lista completa dei canali. Dalla lista sarà poi possibile modificare e selezionare il nuovo posizionamento del canale.

La nuova numerazione non è collegata all’imminente inizio dello switch off al DVB-T2, che invece non comporterà alcun tipo di modifica da questo fronte. Molti televisori e decoder, nelle prossime settimane, avranno bisogno di essere risintonizzati.