Bonus Partita Iva, nuovo sostegno in arrivo: chi può richiederlo

Bonus Partita Iva: nuovo sostegno in arrivo per i possessori della partita Iva. La fruizione è disponibile solo per alcune categorie. Ecco i dettagli.

Bonus Partita Iva: in arrivo un sostegno da parte del Governo per i possessori di Partite Iva esclusi dai contributi a fondo perduto previsti dai numerosi decreti economici. Il finanziamento previsto arriva fino a mille euro ed è previsto per alcune categorie di possessori d’Iva. Ecco i requisiti e chi può richiederlo.

Bonus Partite Iva: chi può richiederlo

Il bonus viene concesso a coloro i quali non hanno soddisfatti determinati requisiti per poter ottenere i precedenti sostegni. Inoltre, l’incentivo di mille euro può essere richiesto solamente nel caso in cui vengano rispettati due requisiti principali così come previsto dal decreto Sostegni. Il primo è l’ammontare del fatturato annuale; il secondo, invece, riguarda l’anno di apertura della propria attività imprenditoriale.

A beneficiarne, sarà ogni titolare di reddito di impresa, la cui partita Iva è stata attivata dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e la cui attività è iniziata nel corso del 2019, come risulta dal registro imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il requisito del fatturato annuale, come previsto dal Decreto Sostegni, non può essere superiore a 10 milioni di euro.

Bonus Partite Iva: quando presentare la domanda

Ciascun titolare potrà presentare la domanda entro e non oltre il 9 dicembre 2021. È necessario inoltrare l’istanza, fin da ora, attraverso il portale dell’Agenza delle Entrate che raccoglierà le richieste. Si può accedere al servizio tramite SPID, CIE, CNS ed entrare nel portale “Fatture e corrispettivi”.

Nel momento in cui il beneficiario presenta la domanda, potrà scegliere se fruire del contributo a fondo perduto in compensazione al modello F24, oppure ricevere un accredito tramite bonifico direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale.

A quanto ammonta il bonus?

Il contributo previsto per questo nuova fruizione non potrà superare la soglia massima di mille euro. Il valore dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte