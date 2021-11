Maltempo a Catania: “fiumi” di spazzatura hanno invaso la strada [VIDEO]

La città di Catania è stata di nuovo flagellata dal maltempo ma ha dovuto fare i conti anche con altre problematiche. In un video una via sommersa dall'acqua e, al tempo stesso, dai rifiuti.

Le abbondanti precipitazioni che ieri hanno colpito Catania hanno comportato da sole molti disagi, ma a questi si sono aggiunti anche quelli dovuti ai rifiuti non raccolti in città e che ieri si sono riversati in strada, creando “fiumi” di spazzatura. A testimoniarlo un video pubblicato sui social network e che ritrae via Cantarella completamente allagata: l’acqua trascina con sé anche i cassonetti della spazzatura.

L’indignazione dei cittadini si unisce alle già drammatiche conseguenze di questa nuova ondata di maltempo, che ha causato danni e ha necessitato dell’intervento dei Vigili del Fuoco in numerose zone della città. Per la giornata di oggi è stato diramato lo stato di preallerta arancione e il sindaco della città, Salvo Pogliese, ha disposto la chiusura delle scuole.

Di seguito il video di Stefania Federico-Fazio.