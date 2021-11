Catania di nuovo piegata dal maltempo: il video di via Etnea allagata

Le ultime vissute dai catanesi sono state ore all'insegna della paura, per via del ritorno di abbondanti piogge. Ecco come appariva via Etnea.

Sono ancora vive nella memoria dei catanesi le immagini, risalenti soltanto alla fine di ottobre, di una città piegata da un’ondata anomala e violenta di maltempo. Ieri si è verificata una situazione analoga: la pioggia battente ha trasformato alcune vie in fiumi. Tra questi, la centralissima via Etnea.

Il video, reso pubblico dalla pagina di Legambiente Catania, mostra la strada principale del centro storico della città quasi deserta ma contraddistinta da diversi centimetri d’acqua.

Si ricorda che sono stati registrati numerosi altri allagamenti: necessario, in molti casi, è risultato l’intervento dei Vigili del Fuoco.