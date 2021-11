Maltempo a Catania, numerosi interventi dei Vigili: le zone più colpite

Diversi interventi sono già stati effettuati dai Vigili del Fuoco. Ecco quali sono le zone più colpite in queste ore dal maltempo.

Una nuova e violenta ondata di maltempo si è abbattuta su Catania e provincia. Di conseguenza, è ricominciato il lavoro incessante dei Vigili del Fuoco. In particolare, secondo il report risalente alle ore 8 di questa mattina, in queste ore i Vigili hanno portato a compimento ben 32 interventi. Altri 4 sarebbero in corso e 20 in coda.

Le zone più colpite

I Vigili del Fuoco forniscono anche dettagli sulle aree più colpite dal maltempo, ovvero la zona Sud di Catania e Misterbianco. In particolare, sono state soccorse persone in auto in panne e sono stati registrati anche allagamenti e danni d’acqua.