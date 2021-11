Case a 1 euro: un altro Comune siciliano aderisce all’iniziativa

Continua l'iniziativa case a 1 euro in Sicilia: un altro Comune dell'entroterra siculo aderisce al progetto e mette a disposizioni abitazioni storiche.

L’iniziativa delle case a 1 euro, per valorizzare e recuperare i centri storici di alcuni paesi della Penisola, continua a riscuotere successo. Sono già decine i paesi che hanno aderito, e tra questi anche alcuni Comuni in Sicilia, regione da cui è partito il progetto. Tra questi paesi ora si aggiunge anche Leonforte, in provincia di Enna.

L’adesione è stata annunciata dal sindaco della città, Carmelo Barbera, con l’obiettivo di combattere l’abbandono e delle case più vecchie del centro storico e di riqualificarle. L’iniziativa, infatti, offre la possibilità di acquistare un’abitazione al prezzo simbolico di un euro, con l’obbligo contrattuale di riqualificarla e renderla nuovamente abitabile.

Ad oggi, sono circa quindici i comuni siciliani che hanno aderito.