Covid Sicilia, salgono i positivi a Catania: oltre 100 casi in 24 ore

Coronavirus Sicilia: boom di casi a Catania. Il bollettino del Ministero della Salute evidenzia una risalita dei contagi su tutto il territorio nazionale.

Coronavirus Sicilia: il Ministero della Salute ha pubblicato l’aggiornamento quotidiano relativo ai nuovi casi nell’Isola. Si registrano oggi 372 positivi, mentre gli attuali positivi crescono di 66 unità per un totale di 7.467 attuali positivi in Sicilia.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore, invece, sono 4 per un totale di 7.033. I guariti di oggi sono 302 per un totale di 295.179 guariti in tutto. Vediamo i casi di ogni singola provincia.

I casi delle province

Palermo: 85.042 (26)

(26) Catania: 79.046 (102)

(102) Messina: 35.286 (91)

(91) Siracusa: 24.736 (75)

(75) Trapani: 20.165 (37)

(37) Ragusa: 19.990 (6)

(6) Caltanissetta: 18.147 (10)

(10) Agrigento: 17.746 (14)

(14) Enna: 9.521 (11)

La situazione in Italia

Sono 5.905 i casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, un numero in crescita che tuttavia viene attutito dalle vaccinazioni ancora in corso. I decessi sono 59, per un totale di 132.283 vittime dall’inizio della pandemia.

Gli attuali positivi crescono di 2.089 unità, portando il totale a 87.376. 3.754 i guariti in totale nelle ultime 24 ore.