Università, Messa conferma: “No a tamponi gratis per studenti non vaccinati”

La Ministra dell' Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, invita a non abbassare la guardia sul fronte Covid. Si dichiara, inoltre, contraria alla possibilità di tamponi gratis per studenti non vaccinati.

La Ministra dell’Università e la Ricerca, Maria Cristina Messa, nelle scorse ore è stata ospite della trasmissione Un Giorno da Pecora, su Rai Radio:in questa occasione ha escluso la possibilità di eseguire i tamponi gratuiti per gli studenti non vaccinati.

“Sarebbe come fare una manovra per far vaccinare e poi dare la possibilità di non vaccinarsi – ha spiegato la ministra Messa – , sarebbe una contraddizione. Però sono sempre disponibile a vedere nel caso in cui vengano prorogate alcune di queste misure”.

Messa ha evidenziato la differenza di gestione della pandemia tra scuola ed università.

“Gli studenti universitari hanno il green pass, e altri fanno il tampone – ha concluso la ministra – . È una situazione sotto controllo, certo è che dobbiamo capire dalla letteratura scientifica quanto durano gli anticorpi”.