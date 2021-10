Ospedale Garibaldi allagato, direttore: “Pazienti evacuati, ore drammatiche”

Allagato l'Ospedale Garibaldi di Catania: il direttore della struttura, Fabrizio de Nicola, fa il punto della situazione e racconta le ore drammatiche.

L’Ospedale Garibaldi di Catania è stata una delle strutture più danneggiate dal maltempo che, martedì scorso, si è abbattuto violento su Catania e dintorni.

Fabrizio De Nicola, direttore generale della struttura, ha ripercorso quelle ore drammatiche: “Qualcosa di inaudita violenza, un fenomeno drammatico, abbiamo visto ore drammatiche, che personalmente non avevo mai vissuto prima d’ora. La paura non è certo mancata. Un fiume d’acqua che entrava dall’esterno direttamente nella hall dell’ospedale, allagando i tre piani sotterranei”.

Aggiunge De Nicola: “Si è lavorato tutta la notte, grazie anche alla Protezione Civile per mettere in sicurezza in primis i pazienti e poi strutture e macchinari“. Il direttore ha specificato, inoltre, che alcuni dei reparti che hanno subito maggiori danni hanno avuto qualche rilento nell’effettivo operato.

Nella paura, tuttavia, anche la speranza: sono state tre le nascite che hanno portato un sospiro di sollievo alla vicenda insieme ad una apparente e momentanea quiete.