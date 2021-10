Covid Sicilia, 308 i nuovi casi e 9 le vittime: il bollettino di oggi

Covid Sicilia: pubblicato il bollettino del Ministero della Salute, che evidenzia un trend in crescita rispetto ai nuovi contagi. Tutti i dati di oggi.

Sono 4.866 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. In controtendenza rispetto ai giorni scorsi, risalgono gli attuali positivi (oggi +1.413 unità), che adesso sono in tutto 76.778. Le vittime di oggi sono 50, ma è alto anche il numero dei guariti: 3.400.

Coronavirus Sicilia: i dati di oggi

Anche in Sicilia, la curva discendente ha invertito la sua tendenza, facendo registrare nell’ultima settimana un incremento di casi: sono 308 i positivi registrati nelle ultime 24 ore nell’Isola, 9 le vittime e 234 i guariti. Gli attuali positivi crescono di 65 unità per un totale di 7.044 attuali positivi in tutto il territorio.