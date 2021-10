Catania pronta a “Medicane”: strade piene di spazzatura e tombini otturati [FOTO]

Strade invase dalla spazzatura e tombini otturati: Catania si prepara all'uragano "Medicane", ma i cittadini sono preoccupati dalle condizioni della città.

In queste ore, la città di Catania si sta preparando ad affrontare quello che è stato definito un vero e proprio “uragano”. La Protezione Civile ha diramato un bollettino con allerta rossa per tutta la Sicilia orientale, che partirà dalla mezzanotte di oggi. I cittadini e i commercianti stanno prendendo tutte le misure precauzionali per scongiurare i danni e il sindaco invita a rimanere in casa.

Le strade della città, tuttavia, non sembrano affatto pronte ad affrontare l’emergenza meteo. Sui social, stanno circolando in queste ore diverse foto che ritraggono vie invase dalla spazzatura e tombini otturati. L’ironia dei catanesi non si è fatta attendere, ma cela una preoccupazione ben più seria. I cittadini richiedono, infatti, un intervento immediato del sindaco per scongiurare ulteriori disagi in vista del maltempo atteso nelle prossime ore.