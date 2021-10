Maltempo estremo, Mattarella: “La mia solidarietà per la città di Catania”

Maltempo estremo a Catania, inizia la conta dei danni e ci si prepara per ulteriori situazioni di rischio. Nel frattempo, il presidente Mattarella ha espresso la sua solidarietà nei confronti della città.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato stamani al sindaco Salvo Pogliese per esprimere la solidarietà e la vicinanza del popolo italiano alla città di Catania, per il disastro causato dai violentissimi eventi atmosferici che stanno flagellando il capoluogo etneo.

Il Capo dello Stato si è informato sui danni alle cose e alle persone, garantendo il massimo sostegno con interventi rapidi ed efficaci di tutte le istituzioni per il martoriato territorio di Catania e della sua provincia .

Il sindaco Pogliese, che dalle ore 9,00 di oggi partecipa al vertice in prefettura con il capo della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio, ha ringraziato il presidente Mattarella per l’attenzione e al Capo dello Stato ha espresso la condivisa preoccupazione, alla luce delle previsioni meteo, per gli scenari atmosferici che si potrebbero verificare domani e dopodomani, con altri fenomeni di particolare intensità.