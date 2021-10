Meteo Sicilia, persiste il maltempo: le previsioni per i prossimi giorni

Meteo Sicilia: continua ad avanzare il maltempo per tutta la settimana. Attese piogge, temporali e venti forti, mentre una pausa dal maltempo arriva solo nel fine settimana.

Continua a persistere la pioggia nelle regioni del Sud Italia. Intense piogge previste ancora in Sicilia per tutta la settimana. Nonostante, ilmeteo.it segnali una tregua, questa non dovrebbe durare a lungo. Il ciclone mediterraneo che ha provocato danni al Sud, come in Sicilia, cambia rotta, ma ancora le condizioni meteo rimangono costanti.

Ancora una volta, l’Italia viene divisa in due: da una parte, torna l’alta pressione, dall’altra la persistente del vortice ciclonico, continua a determinare maltempo nelle regioni meridionali con rischio di alluvioni soprattutto in Sicilia. Ecco le previsioni per i prossimi giorni sull’Isola e, in particolare, a Catania.

Meteo: le previsioni per Catania

Ancora oggi, le condizioni meteo appaiono avverse per l’area catanese con forti piogge previste per tutta la giornata. Attesi, per la giornata odierna, temporali e venti forti con una temperatura che si aggira sui 19/20°.

Per la giornata di mercoledì 27 e giovedì 28, continueranno a verificarsi precipitazioni per tutta la giornata, ma con un’intensità minore rispetto ad oggi. Le temperature registrate rimangono invariate, mentre sono attesi venti forti.

Episodi temporaleschi, invece, caratterizzeranno le giornate di venerdì 29 e sabato 30. In generale, tutta la Sicilia, sarà ancora colpita dal ciclone mediterraneo, dove le condizioni meteo sembrano peggiorare su tutta l’Isola.

Il maltempo sembra calmarsi per la giornata di domenica 31. Il cielo a Catania sarà prevalentemente nuvoloso o con nubi sparse la sera, ma non dovrebbero esserci precipitazioni o episodi temporaleschi, solo vento moderato.

Meteo: le previsioni nelle altre province

Per tutta la settimana, il maltempo sarà presente in quasi tutte le altre province siciliane. Oggi quasi tutte le province sono interessate al maltempo, ad eccezione di Trapani ed Agrigento. Una leggera tregua è prevista per mercoledì 27 con precipitazioni più intense solo in alcune parti dell’Isola.

A partire da giovedì 28, invece, torna il maltempo con piogge forti e temporali a Palermo, ma anche in tutto il resto della Sicilia. Maltempo che continuerà ad avanzare nelle giornate di venerdì 29, mentre per sabato 30 solo a Catania e Palermo.

Da domenica 31 si assiste in tutta l’Isola ad una pausa dal maltempo, con cieli poco nuvolosi o con la presenza di schiarite. Le temperature rimangono costanti sui 19/20°.