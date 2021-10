UNICT – Lezioni in presenza sospese per “allerta rossa”: cosa cambia con la Dad

Unict ha annunciato la sospensione delle lezioni in presenza, per la giornata di domani 26 ottobre, a cause dell'allerta rossa diramata dalla protezione civile. Gli ultimi aggiornamenti.

L’Università di Catania ha annunciato la sospensione delle lezioni in presenza previste per la giornata di domani. Tale decisione è stata presa in seguito all’annuncio della protezione civile riguardante l’allerta rossa diramata per la giornata di domani 26 ottobre.

Tuttavia, le lezioni saranno garantite ugualmente ma esclusivamente online attraverso la piattaforma Microsoft Teams. L’annuncio è rivolto anche alle sedi distaccate di Ragusa e Siracusa. Inoltre, l’Università di Catania avvisa che le strutture dell’Ateneo resteranno aperte e che quindi sarà possibile recarsi nei locali dell’Università.