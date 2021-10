Record di pioggia in Sicilia: superato primato del 2015 in un comune

Record di pioggia in Sicilia: il maltempo che ha colpito l'intera regione a partire da ieri ha superato il primato del 2015 in un comune dell'isola.

Record di pioggia in Sicilia: il forte maltempo che ha colpito l’intera regione già a partire dalla giornata di ieri ha messo in difficoltà diversi comuni dell’Isola. Infatti, la Sicilia è al momento in balia di Medicane, l’uragano mediterraneo che porta questo nome proprio a partire dall’inglese Mediterranean Hurricane. La tempesta che ha investito gran parte dell’isola causando notevoli disagi, è stata caratterizzata da importanti rovesci temporaleschi e forti raffiche di vento che si abbatteranno sulla Sicilia anche nella giornata odierna.

Si tratta certamente di un evento che ha dell’eccezionale, basti pensare che per questi giorni si è stimata la caduta di più di 300 l/m², ciò significa che in 48 ore si accumulerà una quantità d’acqua che normalmente cade in 6 mesi. Infatti, si parla già di “record di pioggia” in Sicilia, in particolare per alcuni comuni che sono stati fortemente colpiti dall’ondata di maltempo.

Nello specifico, questo è il caso di Scordia, comune del Catanese sul quale si è abbattuto un forte nubifragio nel corso della giornata di ieri. L’evento ha causato non pochi danni: auto sommerse dalla pioggia e trasportate dalla massa di acqua, e purtroppo ci sono stati anche dei dispersi. In particolare, due coppie di anziani sarebbero state sorprese dall’alluvione: una di esse è stata ritrovata e trasportata in ospedale, mentre per l’altra coppia proseguono le ricerche.

Non a caso, la quantità di pioggia che si è abbattuta su Scordia ha raggiunto livelli da record. Infatti, se l’ultimo primato per quantità d’acqua caduta su Scordia risaliva al 1° novembre 2015 (213,2 mm), il nubifragio di ieri ha permesso di superare tale record con la cifra di 275,4 mm. Questi sono i dati riportati dal SIAS, Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano, registrati dalla stazione SIAS di Lentini. Inoltre, il SIAS riporta tramite un post sulla pagina Facebook con grafico allegato, le seguenti informazioni: “La massima intensità oraria ha raggiunto i 153,4 mm/ora tra le 18.40 e le 19.40 ora locale. La massima intensità istantanea ha raggiunto i 218,4 mm/h tra le 19.20 e le 19.25 ora locale”.

Infine, a causa del forte maltempo previsto anche per la giornata odierna, molti sindaci siciliani hanno predisposto la chiusura delle scuole per lunedì 25 ottobre 2021. Infatti, il provvedimento è stato preso dai primi cittadini di diverse province siciliane, dato che il maltempo colpirà per intero l’isola.