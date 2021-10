Sicilia, denunciato dentista “no vax”: lavorava ma era stato sospeso dall’Ordine

In Sicilia un dentista continuava a ricevere e curare i propri pazienti nonostante non fosse vaccinato e, per tale ragione, fosse stato sospeso all'Ordine.

La vicenda si è svolta a Siracusa e riguarda un dentista “no vax” ora denunciato. Questo, nonostante avesse deciso di non vaccinarsi e per tale ragione fosse stato sospeso dall’Ordine professionale di appartenenza, continuava imperterrito ad esercitare la propria professione.

Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo ha ricevuto i pazienti nel proprio studio fino a ieri.

L’intervento da parte dei carabinieri del Nas di Ragusa, scattato in seguito ad alcune segnalazioni, ha accertato il mancato possesso del Green pass da parte del dentista.

Altri casi nel Catanese

Casi analoghi sono stati verificati anche nel Catanese. Qui i carabinieri del Nas di Catania hanno effettuato alcuni controlli e denunciato alla Procura 4 medici che operavano nel territorio provinciale.