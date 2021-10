Ryanair, nuove offerte lampo: voli da e per Catania a partire da €4,99

Nuove offerte flash sono state lanciate sul sito della compagnia low cost irlandese Ryanair: i viaggiatori potranno volare da e per Catania a partire da €4,99. Ecco tutte le tratte a basso costo.

Amanti dei viaggi, uniti: la compagnia low cost irlandese Ryanair lancia nuove allettanti offerte, offrendo ai propri clienti biglietti aerei a prezzi stracciati. Si potrà volare, infatti, a meno di €10: ma l’offerta dura solo 24 ore. Prenotando entro il 21 ottobre 2021 sarà possibile viaggiare per tutto il mese di novembre 2021.

Ma quali voli in offerta coinvolgono Catania?

Voli da Catania

Per quanto riguarda i voli nazionali con partenza dal capoluogo etneo, sono in offerta quelli per:

Verona a partire da €4,99 ;

; Bari e Genova a partire da €7,99;

a partire da €7,99; Napoli e Roma da €8,06 e Pisa da €8,99;

da €8,06 e Pisa da €8,99; Cagliari, Perugia e Trieste da €9,99;

da €9,99; Milano Bergamo, infine, da €12,99.

In merito invece ai voli internazionali con Fontanarossa come aeroporto di partenza, scattano prezzi stracciati per quelli con destinazione:

Sofia , capitale della Bulgaria: da €4,99;

, capitale della Bulgaria: da €4,99; Malta: da €7,99;

da €7,99; Atene e Siviglia: infine, da €14,99.

Voli per Catania

E per quanto riguarda coloro che partono da altre destinazioni e vogliono venire in visita a Catania? I voli per l’aeroporto Fontanarossa dall’Italia partono da: