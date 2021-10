Meteo Sicilia, si avvicina perturbazione atlantica: weekend di piogge in arrivo

Meteo Sicilia: arriva la perturbazione atlantica, e porta con sé piogge e temporali. Il bel tempo sull'Isola ha le ore contate: cosa bisogna aspettarsi per i prossimi giorni?

Meteo Sicilia: dopo diversi giorni passati tra piogge flagellanti e temperature piuttosto basse, l’Isola sta rivivendo un breve momento di tepore autunnale, con temperature in aumento e bel tempo diffuso ovunque. Tuttavia, è solo un piccolo assaggio.

Il maltempo, infatti, è destinato a tornare in breve tempo, portando con sé un weekend di precipitazioni piuttosto intense, rovinando il fine settimana a coloro i quali volevano approfittare degli ultimi giorni di ottobre per svolgere le classiche attività autunnali quali, ad esempio, la raccolta delle castagne. Cosa devono aspettarsi, dunque, i siciliani?

Meteo Sicilia: le previsioni per il weekend

Si parta dunque dalla giornata di oggi, giovedì 21 ottobre: nonostante gli annuvolamenti osservati durante la serata di ieri, il sole splenderà sull’Isola tutta la giornata, raggiungendo temperature piuttosto alte in luoghi come Siracusa (dove si toccherà la massima di 26°) e Catania (in cui dovrebbero registrarsi 25°).

Nella giornata di domani, venerdì 22 ottobre, la situazione inizierà lentamente ma inesorabilmente a peggiorare: come riportato dai meteorologi di 3Bmeteo, si verificherà “qualche pioggia sulle province meridionali e ioniche della Sicilia, segnatamente tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane, ma di estensione ed entità ridotta”.

Il cielo si coprirà ancora di più nella giornata di sabato, giorno in cui la perturbazione atlantica in arrivo peggiorerà la situazione “tra Calabria e Sicilia, con precipitazioni sparse e irregolari, più consistenti sulle province ioniche”. Tuttavia, secondo le previsioni meteo, vi saranno alcune province ancora “salve” dal maltempo, tra cui una parte del Catanese (per la quale si prevede un annuvolamento sparso e poche piogge), l’Ennese, il Ragusano, il Siracusano e il Messinese.

Domenica, infine, la situazione peggiorerà: come spiegano i meteorologi, “infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata; sull’area dello Stretto nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata”.

I meteorologi avvisano infine la popolazione dell’Isola che “un ben più marcato ed esteso peggioramento del tempo potrebbe interessare Calabria e Sicilia tra domenica e lunedì per l’approfondimento di un vortice depressionario tra il Canale di Sicilia e lo Ionio, foriero di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale e di locali nubifragi”, preannunciando un inizio di settimana piuttosto tumultuoso.

Meteo Sicilia: che tempo farà a Catania?

Per la provincia etnea si preannunciano circa tre giorni di relativa tranquillità: sebbene possano verificarsi poche e rapide piogge nel pomeriggio di domani, venerdì 22 ottobre, sabato il sole tornerà a splendere, oscurato talvolta da piccoli annuvolamenti. Nella giornata di domenica, 24 ottobre, infine, il maltempo irromperà sulla città etnea, con temporali previsti per tutta la giornata