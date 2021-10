Arriva piano bus per la Sicilia: “Nuovi mezzi di trasporto Green”

La Regione Sicilia investirà in un nuovo piano di bus green: lo ha dichiarato l'assessore Falcone. Le ultime novità in merito.

Un nuovo piano autobus della Regione Sicilia, che investirà in nuovi e moderni mezzi di trasporto green. È questo l’ultimo annuncio dell’assessore regionale ai Traporti Marco Falcone, che ha replicato alle dichiarazioni di Anav Sicilia e Asstra Sicilia. “

“Entro novembre, una volta definiti gli ultimi dettagli – ha dichiarato l’assessore Falcone – pubblicheremo il Piano autobus della Regione Siciliana, attraverso cui acquisteremo decine di nuovi e moderni mezzi ad alimentazione green, investendo circa sessanta milioni di euro per migliorare l’efficienza della mobilità quotidiana dei siciliani”.

“Per quanto riguarda, invece – continua Falcone – i fondi per le aziende che si occupano del trasporto pubblico, sempre entro novembre erogheremo ben 17 milioni per integrare le retribuzioni previste dal contratto nazionale di lavoro. Sulle risorse destinate a coprire i mancati ricavi delle imprese, circa 15 milioni, attendiamo che le stesse completino gli adempimenti su monitoraggi e certificazioni da espletare sul portale Tpl nazionale. Infine i pagamenti per i servizi aggiuntivi, espletate le ultime verifiche ancora in corso, saranno erogati così come preventivato”.