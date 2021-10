Meteo Sicilia, arriva perturbazione atlantica: attesi temporali

Meteo Sicilia: nei prossimi giorni cambieranno le condizioni meteo, è in arrivo una perturbazione atlantica.

Meteo Sicilia: è previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica, che porterà condizioni meteo instabili nei prossimi giorni in varie parti dell’Italia, già a partire da giovedì 21 ottobre.

Per sabato 23 sono previste, soprattutto al Sud temporali e forti piogge in particolare nel Salento, in Calabria e anche in Sicilia. Mentre al Nord sono previsti dei venti freschi piacevoli, il tempo dovrebbe essere meno instabile.

Domenica 24 ottobre è previsto bel tempo al Nord. Mentre il Sud della penisola subirà delle precipitazioni, con forti temporali che potrebbero essere presenti anche nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, questo avverrà soprattutto in Calabria e in Sicilia.

Meteo Sicilia: le previsioni giorno per giorno

Nella giornata di domani 21 ottobre, in tutta la Sicilia è prevista una giornata di sole; a Catania ci sarà temperatura minima di 16 gradi, la massima invece è intorno ai 25 gradi. Tempo molto simile anche a Palermo dove la temperatura minima si aggira sui 18 gradi, mentre la massima si aggira sui 24 gradi.

Nella giornata di venerdì 22 ottobre il tempo cambia in gran parte dell’Isola, Enna sarà la città più fredda dell’Isola con una temperatura minima di 8 gradi e con una temperatura massima di 19 gradi. Nel capoluogo etneo sono previsti temporali, nonostante ciò la temperatura minima dovrebbe essere attorno ai 16 gradi e la massima intorno ai 25 gradi. Anche a Ragusa e a Siracusa sono previsti temporali e diverse schiarite.

Anche nella giornata di sabato il tempo sarà instabile. A Trapani previsti temporali e schiarite, la temperatura minima sarà di 19 gradi mentre la massima sarà di 21 gradi. Per quanto concerne Catana il tempo sarà nuvoloso, la temperatura minima sarà intorno ai 19 gradi, la massima toccherà i 24 gradi. A Palermo, Siracusa e Caltanissetta è prevista una pioggia debole, le temperature massime non supereranno i 23 gradi.

Infine domenica 24 ottobre sono previste piogge e temporali in gran parte dell’Isola. A Catania così come a Palermo la temperatura massima si aggira sui 22 gradi. in entrambe le città è previsto brutto tempo. Situazione diversa a Messina dove ci saranno delle nubi sparse, la temperatura minima sarà intorno ai 20 gradi mentre la temperatura massima sarà attorno i 24 gradi.