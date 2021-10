Sciopero 11 ottobre 2021: fasce garantite per i trasporti

Sciopero 11 ottobre 2021 fasce garantite: nonostante lo sciopero in alcune fasce orarie i trasporti saranno garantiti. La situazione nel dettaglio.

Oggi 11 ottobre è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti ma per lo sciopero 11 ottobre 2021 le fasce garantite per il traporto sono già state definite. Infatti, ad esempio, a Roma lo sciopero è iniziato alle ore 8:30, dunque fino al medesimo orario il trasporto è stato correttamente effettuato. Inoltre, sarà garantito il trasporto dalle 17:00 alle ore 20:00.

Sciopero 11 ottobre: le fasce garantite

Lo scioperò, anche se sarà, della durata di 24 ore, garantirà alcune fasce orarie in cui il servizio sarà effettuato regolarmente. A Milano, infatti, lo sciopero riguarda autobus, treni e tram ma dalle ore 6 alle ore 9 di mattina e dalle ore 18 alle 21, il servizio sarà svolto regolarmente per permettere ai lavoratori e agli studenti di raggiungere i luoghi di lavoro e le Università.

A Napoli, durante lo sciopero 11 ottobre 2021, le fasce garantite saranno le seguenti: dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Possibili disagi anche nella provincia di Bari dove lo scioperò ha preso d’assalto anche la città. Ma, le fasce orarie in cui i trasporti saranno garantiti sono dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 12:30 alle ore 15:30.

La situazione a Palermo

A Palermo, i lavoratori dell’Amat incrociano le braccia dalle 8.30 alle 17.30 con rientro in deposito di bus e tram. Mentre gli addetti agli impianti fissi, i meccanici dell’officina, gli amministrativi e il restante personale sciopererà per l’intero turno. Partecipano alla protesta anche il settore aereo, dalla mezzanotte del 10 ottobre a quella dell’11. Previste fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, durante le quali i voli sono comunque garantiti. In sciopero anche le autostrade, dalle 22 di ieri, 10 ottobre alle 22 di oggi

La situazione a Catania

L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. aderirà allo sciopero di 24 ore previsto per oggi. In particolare, il personale si asterrà dalle attività lavorative dalle 10.30 alle 18.00 e dalle 21.00 a fine turno. Pertanto, le corse nei suddetti orari saranno sospese. Dunque, negli orari non indicati le corse saranno correttamente effettuate.

La metropolitana di Catania invece verrà garantita regolarmente in tutte le fasce orarie.

Con riferimento all’aeroporto Fontanarossa di Catania, invece, la compagnia Alitalia, dopo aver già cancellato alcuni voli nella giornata di ieri, ha riferito della cancellazione di alcune tratte previste per oggi, 11 ottobre, e domani, martedì 12 ottobre.