Netflix, in arrivo la serie tv di Zerocalcare: la data d’uscita

La serie tv del noto fumettista Zerocalcare, Strappare lungo i bordi, sbarca finalmente su Netflix. Ecco da quando sarà possibile vederla.

La serie Strappare Lungo i Bordi di Zerocalcare, noto fumettista, è in arrivo su Netlix a partire dal prossimo 17 novembre. Lo sbarco su Netflix era stato annunciato già lo scorso 20 dicembre, ma adesso c’è la data ufficiale.

Strappare lungo i bordi è la prima serie del fumettista Zerocalcare e sarà ambientata nel suo universo narrativo con tutti i suoi classici personaggi come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, il vero e proprio main character della serie la cui voce è stata affidata all’interprete Valerio Mastandrea.

Zerocalcare aveva come obiettivo un prodotto animato seriale da diverso tempo per sfruttare di più il mezzo visivo, più immediato e legato alla comunicazione della contemporaneità. Con questa nuova storia, per Netflix, il fumettista potrà sperimentare un nuovo modus operandi per avvicinarsi ancora di più al pubblico con una forma comunicativa più immediata del fumetto che prevede un tempo di lettura maggiore.