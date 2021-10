Netflix, annunciati i titoli dei film di Natale 2021: ecco quali sono

In arrivo sulla piattaforma Netflix interessanti film natalizi. La redazione di LiveUnict consiglia i titoli più interessanti.

Netflix ha annunciato alcuni titoli di film natalizi in arrivo sulla piattaforma tra novembre e dicembre. L’arrivo delle feste fa venire voglia di stare sempre più vicini e con l’arrivo anche dell’autunno, qual è la miglior cosa se non passare le serate sul divano guardando un bel film?

Film natalizi in uscita su Netflix

L’elenco delle uscite dei film natalizi su Netflix è lungo. Ma, senz’altro, i film citati di seguito sono i più attesi e i più particolari.

La famiglia Claus: in uscita l’1 novembre. La commedia fantastica belga-olandese ha per protagonista Jules (Mo Bakker), un ragazzino diverso dagli altri: lui odia le festività natalizie. Quando il nonno si ammala improvvisamente, il piccolo Grinch trova nel negozio di giocattoli dell’anziano una palla di vetro con la neve davvero magica: quell’oggetto riuscirà a portarlo ai quattro angoli del mondo e gli farà capire che solo lui può salvare il Natale.

Love Hard: in arrivo su Netflix il 5 novembre. Nella commedia di Hernan Jimenez, il regista di Elsewhere, Nina Dobrev è una giornalista single di Los Angeles che attraversa gli Stati Uniti per conoscere un uomo di cui si è invaghita su un’app di incontri, ma scopre di essere stata truffata.

The Princess Switch 3 – Romancing the Star: 18 novembre Il terzo capitolo della saga rom-com con Vanessa Hudgens, cominciato con Nei panni di una principessa (2018) e proseguito col sequel Nei panni di una principessa – Ci risiamo! (2020) .Stavolta l’attrice si fa in tre: sarà la regina Margaret, la principessa Stacy e Fiona, la cugina (identica) di Margaret. Il cast si completa con Nick Sagar, Amanda Donohoe, Sam Palladio, Remy Hii e Will Kemp.

Un bambino chiamato Natale: dal 24 novembre su Netflix. Dal romanzo dello scrittore inglese Matt Haig (edito in Italia da Salani), la storia incredibile e divertente di Nikolas (Henry Lawfull), un bambino che un giorno decide di partire per il profondo Nord in cerca del padre taglialegna. Scoprirà di essere il futuro Babbo Natale. Nel cast spiccano Kristen Wiig, Michiel Huisman e Maggie Smith.

Single All the Way: dal 2 dicembre. Un’altra rom-com, stavolta piena di gag ed equivoci. Michael Urie è Peter, uno scapolo incallito che si finge gay per giustificare la sua singletudine con la famiglia alla cena della Vigilia. Per risultare più credibile, ingaggia l’amico Nick (Philemon Chambers) e gli chiede di spacciarsi per suo compagno. Tutto andrà ovviamente all’aria quando di mezzo ci si mettono la mamma di Peter (Kathy Najimy) e il suo personal trainer James (Luke Macfarlane).

A California Christmas – City Lights: su Netflix dal 16 dicembre arriverà l’atteso sequel di A California Christmas, la super-hit di Netflix della passata stagione natalizia. I protagonisti sono sempre Lauren Swickard (Callie) e Josh Swickard (Joseph), un anno dopo la loro storia d’amore: a minacciare la love story è il nuovo lavoro in città di lui. Ecco l’elenco completo con le rispettive date d’uscita dei 12 Original che Netflix lancerà in catalogo durante le feste.