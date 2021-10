Meteo Sicilia, ancora temporali in parte dell’Isola: nuova “allerta”

Meteo Sicilia: l'allerta "gialla" per temporali persiste in alcune zone dell'Isola. Ma quali di preciso? Di seguito l'area coinvolta e le previsioni per le prossime ore.

Meteo Sicilia: ancora un avviso regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico destinato ad indicare un’allerta “gialla” su parte dell’Isola. Anche per domani, sabato 9 ottobre, è atteso maltempo su parte del territorio regionale.

Più nello specifico, per quanto riguarda il rischio idraulico, si indica un’ordinaria criticità per la Sicilia Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica; Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie; Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Inoltre, diramata allerta gialla per temporali per Sicilia Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

Meteo Sicilia: cosa prevede il bollettino?

Sembra che i siciliani dovranno dimenticare, almeno per un po’ di tempo, i sabati soleggiati ed in riva al mare.

Per domani, secondo l’avviso della Protezione Civile, sono attese precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”. Inoltre precipitazioni “da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale”, potrebbero raggiungere i restanti settori, con quantitativi cumulati deboli.

In riferimento ai mari, dovrebbe risultare molto mosso il settore ovest del Tirreno.

Di seguito un’immagine dell’ultimo avviso della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: le previsioni per domani

Ma quali temperature meteo registreranno i termometri nelle diverse province dell’Isola? La temperatura massima, di 26°, dovrebbe spettare alla provincia di Siracusa. Tuttavia qui la minima potrebbe scendere anche a 14 gradi.

Molto diversa la situazione della zona di Enna, dove i gradi dovrebbero oscillare tra un minimo di 8 ed un massimo di 19.

Meteo Catania: temperature per i prossimi giorni

E a Catania? Nella provincia recentemente colpita da un violento fenomeno atmosferico che ha provocato non pochi danni, la temperatura minima prevista è di 17°. Tuttavia, la massima potrebbe raggiungere anche i più alti 25°.

Domenica 10 ottobre, invece, a Catania le temperature varieranno, ma di un solo grado: attese una minima leggermente più alta, pari a 18 gradi, ed una massima di 24.