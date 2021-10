Meteo Sicilia, torna il maltempo: le previsioni della settimana

Meteo Sicilia: previste piogge e schiarite su tutto il territorio. Di seguito le previsioni per i prossimi giorni in tutte le province siciliane.

La settimana appena iniziata porta qualche nube sparsa e qualche rovescio in alcune province siciliane. Tuttavia, l’autunno sembra essere arrivato definitivamente, e a dimostrarlo hanno già pensato i forti temporali delle scorse settimane che si sono abbattuti su tutta la Sicilia. Nei prossimi giorni, infatti, dopo qualche giorno di tregua, arriveranno di nuovo forti piogge su alcune province dell’Isola.

Meteo Sicilia: le previsioni per i prossimi giorni

In tutta la provincia di Messina, il maltempo non ha dato tregua, infatti, nella giornata di oggi sono attesi intensi temporali su tutta la provincia con l’allerta gialla diramata dalla Protezione civile. Anche le province di Palermo ed Enna oggi si imbatteranno in temporali più o meno deboli con temperature che non scenderanno sotto i 20 gradi.

Nelle province di Agrigento, Catania, Trapani, Caltanissetta e Siracusa invece durante la giornata di oggi non sono previsti temporali ma solamente la presenza di qualche nube sparsa e cieli prevalentemente nuvolosi in alcune tra le province citate.

Per la giornata di domani, 12 ottobre, il cielo dovrebbe essere soleggiato su tutta l’Isola in previsione delle piogge che arriveranno mercoledì 13 ottobre. Infatti, durante la giornata di mercoledì le piogge saranno di nuovo presenti in quasi tutte le province siciliane. A Catania, infatti, durante la tarda serata del 13 ottobre sono previste piogge. Ma, temporali irruenti sono previsti ad Agrigento, Messina,Palermo e Trapani con temperature minime di 13 gradi durante le prime ore dell’alba e in tarda serata.