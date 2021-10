Esenzione dal vaccino, in Sicilia pioggia di richieste: “Sono fantasiose”

Secondo le stime dei medici, sono ventimila la richieste di esonero del vaccino anti-Covid, ma la maggior parte di queste non sono compatibili con le linee guida nazionali.

Sono in ventimila le persone che hanno chiesto l’esenzione dalla vaccinazione senza un motivo ritenuto valido dai medici. Una delle regioni più colpite da questo fenomeno è sicuramente la Sicilia, dove molti medici ricevono continue e insistenti richieste per ricevere l’esenzione.

Una forte accelerazione a questo fenomeno è arrivata dopo l’annuncio dell’obbligatorietà del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Come è da noto, da venerdì 15 ottobre, tutti dovranno esibire la certificazione verde in corso di validità anche nel settore privato.

A Catania, in particolare, si stanno esaminando i certificati di esenzione già rilasciati dai medici. Pare che molti non rispettassero le linee guida del Ministero della Salute. “Abbiamo riscontrato richieste fantasiose”, ha dichiarato Pino Liberti, commissionario per l’emergenza Coronavirus, a La Repubblica Palermo. “Molti non capiscono che la maggioranza delle patologie è un motivo in più per vaccinarsi”, ha confermato.

Non in tutte le province, però, sono state istituite commissioni per esaminare il rilascio di certificazioni. Come riportato su Il Post, l’Azienda Sanitaria di Palermo ha già rilevato molte concessioni generose: si tratta in particolare di esoneri rilasciati al personale sanitario per un totale di 200 esenzioni tra medici e infermieri. Dopo l’esame, ne sono state confermate solo 46.

Secondo FIMMG, si stima che ogni medico dovrebbe ricevere circa 4 casi reali ogni mille assistiti, ma i dati dicono altro: le richieste sono aumentate vertiginosamente e si è passati a 50 richieste ogni mille assistiti. Le esenzioni dal vaccino vengono concesse in casi particolari e specifiche, pertanto l’eccessivo numero di richieste non solo desta sospetti ma sfocia poi in aggressioni e minacce.

“I medici sono sotto pressione e ci chiedono aiuto. Anche in Sicilia cominciano a essere bersagliati dai pazienti negazionisti che pretendono esami gratuiti prima di essere vaccinati contro il Covid o il certificato di esenzione per avere il green pass”, aveva dichiarato già a fine agosto il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Toti Amato.