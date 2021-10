ERSU – Borse di studio 2021/22: pubblicato elenco partecipanti

ERSU Catania: pubblicate le liste con i partecipanti al bando per borse di studio e servizio abitativo per l'anno accademico 2021/22.

L’ERSU di Catania ha pubblicato le liste con gli studenti che hanno presentato domanda di partecipazione per la borsa di studio e i servizi abitativi per l’anno accademico 2021/22. Come ogni anno, gli studenti che presentano domanda per ricevere il contributo o ottenere un posto in una delle tante residenze universitarie presenti a Catania, sono numerosi e speranzosi di avere crediti a sufficienza per risultare assegnatari nella graduatoria che uscirà il 20 ottobre.

Tuttavia, da oggi 8 ottobre 2021 è possibile visionare se il proprio numero identificativo è presente in tale lista di partecipazione e se la domanda è stata accettata o risulta respinta. Inoltre, sarà poi possibile integrare dei documenti. La lista è visibile anche sul sito dell’ERSU di Catania e permette di vedere se la domanda inoltrata a settembre è andata a buon fine.

Di seguito gli elenchi in questione.