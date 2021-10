Vaccino, Pfizer chiede autorizzazione a Fda per fasce 5-11 anni: le ultime notizie

La nota casa farmaceutica Pfizer ha chiesto l'autorizzazione a Fda per procedere con la somministrazione del vaccino anti-Covid nelle fasce di età di bambini compresi tra i 5 e gli 11 anni.

L’azienda farmaceutica statunitense ha chiesto l’autorizzazione a Fda, per la somministrazione del vaccino anti-Covid sui bambini di fasce di età compresi tra 5 e 11 anni. Al momento, Pfizer ha ricevuto l’ok per l’inoculazione del siero dagli 11 anni a salire e attualmente attende l’autorizzazione per procedere con tutti i bambini di età maggiore a 5 anni.

Pfizer e BioNTech, infatti, hanno condotto gli studi clinici su più di 2.000 bambini tra i 5 e gli 11 anni, mostrando che il vaccino è ben tollerato dai bambini e la risposta immunitaria è stata “robusta”, comparabile con quella osservata nei ragazzi tra i 16 e i 25 anni. Tuttavia, il dosaggio è stato adattato da 30 a 10 microgrammi per iniezione.