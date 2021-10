Harrison Ford avvistato nel catanese: gli scatti con i fan

Harrison Ford arriva in Sicilia per la quinta serie di Indiana Jones. Infatti, è stato fotografato mentre si trova all'interno di un panificio intento a pranzare con specialità tipiche siciliane.

Harrison Ford, attore protagonista di Indiana Jones, ieri è arrivato in Sicilia per girare alcune scene della quinta serie di Indiana Jones. L’attore è stato fotografato in aeroporto al suo arrivo e subito accolto dall’Amministratore Delegato Nico Torrisi. L’attore, infatti, si è mostrato disponibile e si è fermato per fare alcune foto con il personale dell’Aeroporto di Fontanarossa.

Infatti, proprio ieri pomeriggio sono iniziate le riprese a Siracusa. Ma poco prima, Harrison Ford è stato riconosciuto e fermato per alcune foto in un panificio di Paternò, mentre era intento a pranzare con specialità locali. Tuttavia, i proprietari del panificio hanno postato nella loro pagina Instagram la foto con l’attore. Infatti, nei prossimi giorni l’attore protagonista di Indiana Jones, prima del suo rientro, potrebbe essere in visita a Catania.