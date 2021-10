Harrison Ford in Sicilia per “Indiana Jones 5”: l’arrivo a Catania [FOTO]

Harrison Ford è arrivato a Catania per girare alcune scene di Indiana Jones 5 in Sicilia: ecco le foto dell'arrivo in aeroporto, dove si è fermato col personale.

Harrison Ford è arrivato in Sicilia per girare alcune scene della quinta serie di Indiana Jones. Il popolarissimo attore è arrivato nell’Isola lunedì scorso, presso l’Aeroporto Fontanarossa di Catania ed è stato accolto dall’amministratore delegato Nico Torrisi. L’attore si è fermato con lo staff dell’aeroporto per foto, selfie e autografi. Le foto sono state pubblicate dall’Aeroporto di Catania stesso.

La maggior parte delle scene del film saranno girate a Cefalù, ma sono previste scene anche a Siracusa, Noto, Scicli e nel parco archeologico di Segesta. L’uscita del film è prevista per il 29 luglio 2022.