Casting in Sicilia per il nuovo “Indiana Jones”: si cercano comparse

Casting in Sicilia per il nuovo film di Indiana Jones. Tra i luoghi prescelti, oltre a Cefalù, Siracusa, Noto, Scicli e Segesta. Tutte le info per partecipare.

Il nuovo film di Indiana Jones – il quinto capitolo diretto da James Mangold – si girerà in Sicilia. La location è ufficialmente confermata: la maggior parte delle scene saranno girate a Cefalù. Nello specifico, la casa di produzione (Eagle Pictures) ha selezionato, per la loro bellezza suggestiva, i seguenti luoghi: il Lungomare, piazza Duomo e la Marina.

Altre scene sono previste anche a Siracusa, Noto, Scicli e nel parco archeologico di Segesta. L’uscita del film è prevista per il 29 luglio 2022.

Indiana Jones 5: cercasi comparse in Sicilia

Proprio in occasione delle riprese in Sicilia, si cercano comparse sul posto. Si cercano uomini e donne, residenti a Cefalù, tra i 18 e i 70 anni. I candidati non devono avere tatuaggi visibili, tagli di capelli corti e moderni o aver subito interventi di chirurgia estetica al viso e alle sopracciglia.

Per partecipare, occorre inviare la propria candidatura scrivendo una mail all’indirizzo extrascastingsicily@gmail.com, inviando la seguente documentazione: