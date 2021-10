Etna, arriva la prima neve: la montagna inizia a coprirsi di bianco

La prima neve sull'Etna è arrivata. Il vulcano, infatti, si mostra coperto di neve nella parte superiore del cratere.

L’autunno è già arrivato, e dopo mesi di caldo intenso con temperature al di sopra dei 40°C, le prime piogge e la prima neve sono ufficialmente arrivate. Infatti, l’Etna inizia a coprirsi di bianco. La neve, in cima, è già visibile e durante la giornata odierna è stato possibile, e lo è tuttora, immortale il vulcano coperto di neve.

La neve, come è possibile vedere, ha ricoperto solo la parte superiore del vulcano, a ridosso del cratere sommitale. Vedere la neve già da ottobre è qualcosa di sorprendente ed è la premessa di un inverno che sta per avvicinarsi. Infatti, circa due anni fa, le piste sciistiche sul vulcano Etna sono state riaperte a inizio gennaio poiché le temperature, quell’anno, si sono mantenute alte fino a quel periodo impedendo di praticare sport come lo scii. Ma, la neve in arrivo già a ottobre, è la premessa che questo inverno, il vulcano sarà ricoperto di neve?