WhatsApp, Instagram e Facebook down: problemi in tutta Italia

WhatsApp, Instagram e Facebook down: problemi e segnalazioni in tutta Italia. Gli utenti delle piattaforme di Mark Zuckerberg si spostano su Twitter.

WhatsApp, Instagram e Facebook down: nuovo malfunzionamento dei social network legati alla piattaforma di Mark Zuckerberg. L’ultimo si era verificato solo qualche settimana fa e aveva interessato, nello specifico, Instagram. La piattaforma non aveva permesso l’aggiornametno del feed per qualche ora.

Diversi i problemi che gli utenti stanno riscontrando, in questi minuti, sulle tre piattaforme. Le segnalazioni stanno arrivando soprattutto su Twitter, dove gli utenti si aggiornano sulle problematiche.

In aggiornamento…