Concorsi Regione Sicilia 2021: in arrivo bando per lavorare all’ARS

Concorsi Regione Sicilia 2021: tra i bandi in arrivo entro la fine dell'anno, uno tra i più attesi dagli abitanti dell'Isola sarebbe quello relativo a 300 posti presso l'Assemblea Regionale Siciliana.

con l’arrivo del mese di ottobre, l’anno si avvia ufficialmente verso la propria conclusione. Nonostante questo, c’è ancora molto lavoro da fare in campo assunzioni, specialmente in Sicilia: sono diversi i bandi particolarmente attesi dagli abitanti dell’Isola, basti pensare al concorso per 1.100 nuove figure nei centri per l’impiego o, ancora, al bando per 300 posti presso l’Assemblea Regionale Siciliana.

Proprio a proposito di quest’ultimo concorso, il bando sarebbe in dirittura d’arrivo: un’opportunità di lavoro importante tanto per laureati quanto per diplomati, sebbene a tempo determinato. Quali sono le ultime notizie al riguardo? Dove potrebbero venire impiegati i nuovi assunti?

Concorsi Regione Sicilia 2021: le figure ricercate

Per il bando di concorso per 300 posti presso l’Assemblea Regionale Siciliana, allo stato attuale, utilizzare il condizionale è d’obbligo. Sono infatti poche le indiscrezioni che risultano essere trapelate: il documento, tuttavia, sarebbe già stato approvato, e potrebbe uscire davvero a breve, nelle prossime edizioni della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

I fondi per le assunzioni

Sebbene non si sappia molto delle procedure concorsuali, certo è che le nuove figure andranno ad occuparsi dell’ambito della gestione, della progettazione e della programmazione dei fondi europei. L’obiettivo della Regione Siciliana, ad ogni modo, sarebbe uno e molto importante: dare una mano d’aiuto nel campo della sempre più difficile situazione della macchina amministrativa siciliana, in particolare a quei Comuni che si trovano con ormai pochissimo personale.

I fondi utilizzati per andare ad assumere le 300 nuove figure professionali, secondo le indiscrezioni, provengono dall’ultima Finanziaria approvata. Oltre a dare un’importante boccata d’ossigeno in campo amministrativo, l’assunzione dei nuovi impiegati della Regione Siciliana darà la possibilità agli enti locali di utilizzare i fondi comunitari ad essi destinati, sviluppando diversi progetti.

Posti a tempo indeterminato

Sebbene a proposito del bando si sappia davvero molto poco, una notizia sarebbe invece certa: i posti assegnati saranno a tempo determinato, con un impegno contrattuale di 3 anni. I siciliani, dunque, attendono l’imminente pubblicazione del bando di concorso: si ricordi che, oltre che in Gazzetta Ufficiale, sarà possibile consultare il bando, una volta pubblicato, nella sezione Concorsi del portale web dell’Assemblea Regionale Siciliana.