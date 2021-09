WhatsApp, presto non funzionerà più su alcuni smartphone: ecco quali

Nelle prossime settimane WhatsApp risulterà inutilizzabile per alcuni smartphones: perché e di quali modelli si tratta.

Secondo gli sviluppatori di WhatsApp, dall’1 novembre, l’app di messaggistica più utilizzata in Italia non potrà più essere utilizzata su alcuni smartphones in quanto non riuscirebbe ad essere supportata. Ma di quali smartphones stiamo parlando?

Niente paura: si sta parlando, infatti, di modelli che utilizzano il sistema operativo Android nella versione 4.0.4 o precedenti, uscita nel 2012. Questi sono cellulari che sono stati messi sul mercato tra 2010 e 2011, quindi forse già fuori mercato e comunque utilizzati da pochissime persone.

Chi ha modelli con Android 4.0.4, invece, dovrà semplicemente eseguire il backup ed esportare la cronologia delle chat. Per farlo, basta aprire l’app, andare su “altre opzioni”, “impostazioni”, poi “chat”, “backup delle chat” ed infine selezionare “esegui backup”.