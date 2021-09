Catania, rissa in centro con lanci di sedie e bottiglie: feriti due agenti [VIDEO]

Video sulla maxi rissa avvenuta domenica scorsa presso il centro città di Catania. lanciate sedie e bottiglie in un tutti contro tutti.

Nella notte di domenica nel centro città di Catania, a pochi passi da piazza Duomo, si è svolta una terribile rissa che ha visto protagonisti dei giovani che lanciavano sedie e bottiglie del locale in cui si trovavano.

La piazza in questione è p.zza Currò, da anni centro di ritrovo per la movida catanese giovanile. La rissa è degenerata in un tutti contro tutti. Sulla rete è stato postato anche un video in cui viene ripresa una parte di quei tragici momenti. Oltre al lancio di sedie e bottiglie anche colpi di casco e altri oggetti contundenti.

Non si conoscono ancora le cause della rissa. All’intervento della polizia due agenti sono stati feriti e uno in maniera grave.