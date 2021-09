Covid, Musumeci: “Speriamo in zona bianca, serve convincere testardi contrari a vaccini”

La Sicilia tornerà presto in zona bianca? Secondo il Governatore Musumeci, il passaggio dipende anche da chi non è ancora vaccinato.

Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ribadisce quanto sia importante aderire in massa alla campagna di vaccinazione per far sì che la Sicilia torni in zona bianca. Le ultime dichiarazioni sono state rilasciate nel corso dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico a Siracusa.

“Speriamo di uscire dalla zona gialla – ha dichiarato il Presidente Musumeci – e arrivare in quella bianca ma come sapete c’è una minoranza di testardi che ritiene che il vaccino sia inutile e dannoso. Stiamo lavorando per neutralizzare questa convinzione e spiegare che oggi al vaccino non c’è alternativa per evitare di finire in terapia intensiva”.

Risulterebbe, dunque, necessario, sensibilizzare i più restii a vaccinarsi. A tal proposito, nei prossimi giorni sarà allestito anche un nuovo hub vaccinale presso un centro commerciale del Catanese. I professionisti presenti non si occuperanno soltanto della somministrazione delle dosi ma saranno anche disponibili per chiarire eventuali dubbi.