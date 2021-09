Scuola, oggi al via: le date di inizio per ogni regione

Oggi inizierà ufficialmente la scuola per 3.865.365 studenti italiani. In aumento anche il numero di vaccinati.

Sono finite ufficialmente le vacanze estive e con l’arrivo di settembre è iniziata anche la scuola. Infatti, oggi, si riparte in mezza Italia con le lezioni scolastiche. La campanella suonerà per oltre 4 milioni di studenti italiani. Le regioni che ripartiranno oggi con le lezioni sono Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto, oltre a quelli della Valle d’Aosta e della Provincia di Trento. Tuttavia, gli insegnanti e tutto il personale scolastico sarà costretto ad esibire la certificazione verde per poter accedere ai locali.

Le lezioni sono già riprese il 6 settembre per gli studenti della Provincia di Bolzano, mentre inizieranno domani, 14 settembre, per 192.252 alunni della Sardegna, il 15 settembre per 1.706.814 bambini e ragazzi delle Regioni Campania, Liguria, Marche, Molise e Toscana, il 16 settembre per 829.028 studenti del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia. Gli ultimi a ritornare in classe saranno gli 813.853 alunni delle Regioni Calabria e Puglia, il 20 settembre.

“La didattica a distanza, quella dell’anno scorso, conto di averla lasciata alle spalle, dobbiamo invece riprendere il discorso con i nostri studenti sul digitale – ha detto il Ministro Bianchi a skytg24 -. Bisogna imparare – ha aggiunto – a usare questi strumenti con capacità critica. Bianchi ha poi precisato che il ministero è al lavoro proprio per fare in modo che in caso di una scuola in difficoltà con il Covid “non vada in difficoltà tutta la Regione”.

“Non ho abbandonato l’idea, è la nostra direzione di marcia e una indicazione chiara del decreto del 6 agosto – Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, facendo riferimento alla possibilità di non indossare le mascherine nelle classi in cui tutti gli studenti sono vaccinati -. Stiamo lavorando – ha aggiunto – da aprile ad una scuola nuova, più inclusiva, più rispettosa e affettuosa e stiamo lavorando anche su questo aspetto delle mascherine”.

In Sicilia, si ritorna ufficialmente in classe il 16 settembre e secondo le stime dell’Assessorato all’istruzione sarebbe stata superata la soglia del 90% di immunizzati anche solo con la prime dose. Inoltre, se i numeri confermeranno tale tendenza, potrebbe essere esteso l’obbligo di Green pass in altri settori pubblici.