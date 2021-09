Covid Sicilia, nel weekend oltre 1655 casi: la situazione a Catania

Coronavirus Sicilia: sono oltre 1500 i casi registrati nell'Isola nel weekend. La Sicilia è ancora la prima in Italia per contagi. Il punto della situazione.

Sono 1655 i positivi al Covid registrati questo fine settimana in Sicilia. A Catania, invece, sono stati 210 i contagi in tutto. La Regione è sempre la prima in Italia per contagi e continua a mantenere le restrizioni da zona “gialla”. Tuttavia, la zona arancione non sembra al momento all’orizzonte.

I dati di domenica 12 settembre 2021

Domenica sono stati 885 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 15.892 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza è salita al 5,7% rispetto al giorno prima, quando si attestava al 4,2%.

⁠

L’isola resta è al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita da Lombardia e Veneto con 465 casi. Gli attuali positivi sono 26.190 con un decremento di 65 casi. I guariti sono 941 mentre si registrano altre 9 vittime che portano il totale dei decessi a 6.577. Sul fronte ospedaliero sono adesso 892 i ricoverati, 15 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 106, lo stesso numero rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 201, Catania 172, Messina 234, Siracusa 100, Ragusa 89, Trapani 49, Caltanissetta 22, Agrigento 12, Enna 6.

I dati di sabato 13 settembre 2021

Sabato, invece, sono stati 770 i nuovi casi di Covid19 a fronte di 18.441 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza era scesa rispetto al giorno precedente: 4,2% contro il 4,7% di venerdì.

⁠

Per la giornata di sabato, la Regione ha comunicato che i decessi segnalati sono avvenuti: 1 il 9 settembre, 11 il’8 agosto, 1 il 7 agosto, 1 il 6 agosto, 1 il 27 agosto, 1 il 17 agosto, 1 il 13 agosto, 1 il 12 agosto. Sul fronte ospedaliero erano 907 i ricoverati, 6 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva erano 106.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione era la seguente: Palermo 114, Catania 138, Messina 150, Siracusa 136, Ragusa 47, Trapani 106, Caltanissetta 36, Agrigento 30, Enna 13.