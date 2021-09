Meteo Sicilia, ancora “allerta” pioggia: le province coinvolte

Meteo Sicilia: continuano le piogge sul territorio siciliano, dopo mesi di afa. La Protezione Civile ha diramato un'allerta di colore giallo su alcune province.

Meteo Sicilia: dopo mesi di caldo e temperature elevate, le piogge hanno finalmente raggiunto anche il territorio siciliano. Un clima quasi autunnale ha aperto il mese di settembre con precipitazioni su tutte le province.

Le temperature, tuttavia, continuano a rimanere estive. Proprio in questi giorni, la Protezione Civile ha diramato diverse allerte gialle per rischio temporali, ma anche per un moderato rischio incendi.

Allerta gialla in Sicilia: il bollettino della Protezione Civile

Anche per la giornata di domani, martedì 7 settembre 2021, la Protezione Civile ha pubblicato un bollettino che segnala una condizione di allerta gialla su alcune province. L’allerta, nello specifico, riguarda sia il rischio meteo-idrogeologico sia il rischio idraulico. Vediamo la situazione.

A essere interessato dall’allerta gialla è tutto il settore sud e orientale dell’Isola. Rimane esclusa dall’allerta invece la zona del Palermitano e del Trapanese.