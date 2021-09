La casa di carta 5 sbarca su Netflix: ultima stagione divisa in due parti

Come tutte le storie, anche quella de "La casa di carta" giunge ad una fine: da oggi saranno visibili su Netflix i primi episodi dell'ultima stagione.

Dopo 4 stagioni, oggi, 3 settembre 2021, alle ore 9 del mattino, è uscita su Netflix la quinta ed ultima stagione de “La casa di carta“.

Sulla piattaforma, da oggi saranno visibili i primi ultimi cinque episodi della serie spagnola più famosa, ma l’avventura non vedrà la sua fine questo mese: gli ultimi episodi usciranno, sempre su Netflix, a dicembre 2021.

Dopo aver salvato Lisbona, il Professore è stato catturato da Sierra ma, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Come se la situazione non potesse andare peggio, entra in scena l’esercito: la fine del più grande colpo della storia si fa sempre più vicina e quella che era iniziata come una complessa rapina si trasforma in una vera e propria guerra.