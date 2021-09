Test Medicina 2021 a Catania: parcheggio e navetta gratuiti

Test Medicina 2021 a Catania: in occasione della prova, sarà possibile parcheggiare gratuitamente nei pressi degli edifici della prova. Disponibile anche il servizio navetta.

Il 3 settembre si svolgerà il test di Medicina 2021 in tutta Italia. All’Università di Catania, la prova si svolgerà presso i diversi edifici della Cittadella Universitaria e anche presso il Polo “Virlinzi”, in centro.

In occasione del test di ammissione, è possibile parcheggiare gratuitamente nel parcheggio Zenone di via Santa Sofia. Per poi raggiungere gli edifici, occorre utilizzare il servizio navetta gratuito che condurrà i candidati all’ingresso della Cittadella universitaria.

Gli orari delle navette:

Dalle 7.30 alle 9.30

Dalle 14.30 alle 16.30

Lo stesso servizio sarà attivo anche per il test di Professioni sanitarie, il 14 settembre.