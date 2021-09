Test Medicina a Catania: come raggiungere le sedi delle prova

Il test Medicina è alle porte: il 3 settembre tantissime aspiranti matricole svolgeranno la prova. Ecco come raggiungere le sedi della prova a Catania.

Il test Medicina di quest’anno è alle porte: l’appuntamento per i candidati e le candidate è alle ore 8:30 di venerdì 3 settembre 2021. La prova durerà 100 minuti e consisterà in 60 quesiti a risposta multipla (5 opzioni) su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica.

I posti disponibili sono 400 per Medicina e 25 per Odontoiatria. Le graduatorie saranno disponibili dal 28 settembre 2021.

Dove si svolgeranno i test

Quest’anno, come anche lo scorso, le prove non si svolgeranno al Centro fieristico Le Ciminiere. Per evitare assembramenti e rispettare le misure anti-Covid, si è deciso di distribuire gli aspiranti medici presso alcuni edifici dell’Ateneo.

Come riportato sul sito dell’Università di Catania, le sedi individuate sono: Torre Biologica (Via Santa Sofia, 89); Cittadella universitaria, Edifici 4/5/6/14 e “Aule Farmacia” (Via Santa Sofia, 64); Polo didattico “Gravina” (Via Gravina, 21); Polo didattico “Virlinzi” (Via Roccaromana, 43-45).

Come raggiungere le sedi del test

Per raggiungere le sedi del test di Medicina, i candidati potranno usufruire del servizio metro e del servizio navetta dell’Amt. Nello specifico, per chi non ha possibilità di recarsi in auto presso le sedi prescelte, è possibile prendere la metropolitana fino alla fermata Milo. Una volta arrivati a Milo, si può usufruire della linea bus urbana BRT-U che, che ha sostituito il precedente Metro shuttle.

Il bus dell’AMT partirà dal parcheggio di via Santa Sofia per poi entrare all’interno della Cittadella e proseguire da via Passo Gravina. Le fermate sono le seguenti: Capolinea Parcheggio S. Sofia; Policlinico Ovest; Cittadella Universitaria 1; Cittadella Universitaria 2; BRT Gioeni; BRT Borgo Metro; BRT Cavour; BRT Roma; BRT Piazza S. M. di Gesù; BRT Lanza; BRT Milo; BRT Milo Metro; BRT Fleming; BRT Doria; BRT Cittadella Ovest; BRT Policlinico (Est); BRT Pronto Soccorso Policlinico; Capolinea Parcheggio S. Sofia.

I viaggiatori dovranno essere muniti di titolo di viaggio AMT.

La divisione dei candidati per aule

Come comunicato da un avviso Unict, la distribuzione dei candidati nelle aule sarà la seguente:

Torre Biologica (Via Santa Sofia, 89): presso il settore A i candidati nati dal 4/02/2003 al 17/12/2003 e presso il settore B i candidati nati dal 5/11/2002 al 3/02/2003;

presso il settore A i candidati nati dal 4/02/2003 al 17/12/2003 e presso il settore B i candidati nati dal 5/11/2002 al 3/02/2003; Cittadella universitaria (edificio 14): presso il settore C i candidati nati dal 21/08/2002 al 2/11/2002 e presso il settore D i candidati nati dal 24/06/2002 al 20/08/2002;

presso il settore C i candidati nati dal 21/08/2002 al 2/11/2002 e presso il settore D i candidati nati dal 24/06/2002 al 20/08/2002; Cittadella universitaria (edificio 5): presso il settore E i candidati nati dal 17/02/2002 al 23/06/2002 e presso il settore F i candidati nati dal 21/09/2001 al 16/02/2002;

presso il settore E i candidati nati dal 17/02/2002 al 23/06/2002 e presso il settore F i candidati nati dal 21/09/2001 al 16/02/2002; Cittadella universitaria (edificio 4, ex DAU): presso il settore G i candidati nati dal 28/04/2001 al 20/09/2001;

presso il settore G i candidati nati dal 28/04/2001 al 20/09/2001; Cittadella universitaria (edificio 6): presso il settore H i candidati nati dal 19/12/2000 al 27/04/2001;

presso il settore H i candidati nati dal 19/12/2000 al 27/04/2001; Polo didattico “Virlinzi””(Via Roccaromana 45): presso il settore I i nati dal 10/06/1997 al 18/12/2000;

presso il settore I i nati dal 10/06/1997 al 18/12/2000; Polo didattico “Gravina” (Via Gravina, 21): presso il settore J i nati dal 10/10/1967 al 08/06/1997;

presso il settore J i nati dal 10/10/1967 al 08/06/1997; “Aule Farmacia” (Via Santa Sofia, 64): presso il settore L i candidati CINAP (con DSA/ disabilità indipendentemente dalla data di nascita.