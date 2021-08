UNICT – Test Professioni Sanitarie: ultime ore per segnalare omissioni

Test Professioni Sanitarie UNICT: ecco come fare se non si riscontra il proprio ID nell'elenco dei candidati pubblicato ieri. Ultime ore per procedere.

Nel corso delle scorse ore, è stato reso pubblico l’elenco con gli ID di coloro che hanno presentato la domanda di ammissione per i corsi di Laurea a numero programmato nazionale in Professioni sanitarie dell’Università degli Studi di Catania. Il documento è presente sul sito UNICT.

Entro e non oltre le ore 14:00 di oggi, 5 agosto 2021, tutti coloro che non riscontrano l’ID della propria domanda nell’elenco pubblicato, potranno segnalare l’anomalia seguendo dei rapidi e semplicissimi passaggi: basterà collegarsi dal proprio pc e inviare con il proprio account un’e-mail all’indirizzo segnalazioneomissione@unict.it con allegato la copia della domanda presentata e la copia di un documento di identità in corso di validità. Successivamente, l’amministrazione che riscontrerà la segnalazione via e-mail, si premurerà a motivare l’eventuale esclusione e a provvedere in caso errori.

Prova e graduatorie: le date da fissare

Si ricorda che la prova riservata a chi desidera frequentare i corsi di Laurea in Professioni Sanitarie si svolgerà in data 14 settembre 2021, presso le sedi dell’Università di Catania. I candidati ammessi, a partire dal 20 settembre 2021, dovranno completare la procedura di immatricolazione effettuando il pagamento della quota fissa di €156,00 entro la scadenza del 27 settembre 2021.

Il 29 settembre 2021 sarà la volta della pubblicazione degli elenchi degli immatricolati per ogni corso di studio. Entro le ore 14:00 del 30 settembre 2021 lo studente che, essendosi immatricolato ed avendo effettuato il pagamento della quota fissa entro i termini previsti, non dovesse riscontrare il proprio nominativo nell’elenco degli iscritti, potrà segnalare l’omissione.

Le liste degli ammessi per scorrimento saranno pubblicate sul sito di Ateneo www.unict.it entro il 4 ottobre 2021, e quest’ultimi potranno immatricolarsi entro il 7 ottobre 2021. Scaduto il termine del 7 ottobre 2021 si procederà alla formazione delle liste dei candidati ammessi per il secondo scorrimento, costituite, per ciascun corso di studi, da un numero di candidati pari a quello dei posti disponibili a seguito della mancata immatricolazione di candidati ammessi per il primo scorrimento.

Le liste degli ammessi per il secondo scorrimento saranno pubblicate sul sito di Ateneo entro l’11 ottobre 2021. Gli ammessi per secondo scorrimento, infine, dovranno immatricolarsi entro il 14 ottobre 2021.